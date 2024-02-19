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Gündem Soylu’dan CHP'ye ziyaret! CHP’liler ne yaptı?
Gündem

Soylu’dan CHP'ye ziyaret! CHP’liler ne yaptı?

Yeniakit Publisher
2024-02-19 07:49:00 -
Soylu’dan CHP'ye ziyaret! CHP’liler ne yaptı?

AK Parti İstanbul Milletvekili ve İçişleri Eski Bakanı Süleyman Soylu, Şişli’deki CHP seçim bürosunu ziyaret etti. CHP’liler Süleyman Soylu’yu karşılarında görünce çok şaşırdılar.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve İçişleri Eski Bakanı Süleyman Soylu, Şişli’deki CHP seçim bürosunu ziyaret etti. Ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan Soylu, “CHP Şişli 19 Mayıs seçim bürosunu Belediye Başkan Adayımız @Gokhan_Yuksel37 Başkanımızla ziyaret ettik. Oturduk, uzunca sohbet ettik. Karşılıklı başarılar dileklerinde bulunduk. Nezaketlerine, misafirperverliklerine ve ikramlarına teşekkür ederim. Sağolsunlar…” ifadelerini kullandı.

 

İşte o ziyaretten fotoğraflar:


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