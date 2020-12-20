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Gündem Soylu, immün plazma bağışladı
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Soylu, immün plazma bağışladı

Bir süre önce Kovid-19’a yakalanan ve tedavisinin ardından sağlığına kavuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Kızılay’a immün plazma bağışında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 13:30:00 -
Soylu, immün plazma bağışladı

Türk Kızılay’ın Cebeci'deki Kan Merkezi'nde plazma bağışlayan Soylu, salgını hafife almanın salgından daha büyük bir tehlike olduğunu söyledi. Hastalığa karşı vatandaşlardan alınan tedbirlere eksiksiz uymasını da isteyen Soylu, "Hastalarımızın en çok ihtiyaç duyduğu tedavi yöntemlerinden biri de plazma tedavisi. Hastalığı geçirenlerin plazma bağışında bulunmaları, hayati bir etkiye sahip. Burada, antikor üreten ve ürettiği antikor sonrasında plazma bağışı verenin inanın hastalıkla mücadeleye çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Bu yüzden plazma bağışlamak istedim. Gün, bugün" dedi.

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