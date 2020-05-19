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Soylu: "Bugünümüzün ve geleceğimizin uyuşturucu batağına saplanmasına izin vermeyeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-05-19 22:29:09 -
Soylu: "Bugünümüzün ve geleceğimizin uyuşturucu batağına saplanmasına izin vermeyeceğiz"

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugünümüzün ve geleceğimizin uyuşturucu batağına saplanmasına izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Soylu, Twitter hesabından İçişleri Bakanlığının son yıllarda uyuşturucuya bağlı ölüm oranlarıyla ilgili hazırlanan düşüş eğilimindeki paylaşımına yer verdi.

Bakanlığı mesajını alıntılayarak narkotik ve uyuşturucuyla mücadele birimlerinde görev alan personeli tebrik eden Soylu, "Bugünümüzün ve geleceğimizin, uyuşturucu batağına saplanmasına izin vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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