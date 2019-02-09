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Soykırımcı Sırplar hinlik peşinde

Srebrenitsa’da bebek, çocuk ve kadınlar dâhil olmak üzere 8.000 Boşnak’ı katleden Sırplar, bu katliamın üzerini örtmek maksadıyla küstah bir girişimde bulundu.

09 Şubat 2019 Cumartesi 14:00
Soykırımcı Sırplar hinlik peşinde

 Münübe Yılmaz 

Sırp Cumhuriyeti, “2. Dünya Savaşı’ndan bu yana Avrupa’daki en büyük katliam” olarak nitelendirilen Srebrenitsa Katliamı’nın üzerini örtmek maksadıyla küstah bir girişimde bulundu. Sırbistan, 1992 ile 1995 yılları arasında yaşanan savaşta Srebrenitsa ve Saraybosna’da katledilen kurbanların sayısını az göstermek için, sözde 12 ülkeden uzmanın bulunduğu bir panel düzenleme kararı aldı.

Küstah adım

Sırbistan Adalet Bakanı Anton Kasipoviç, söz konusu panelin Srebrenitsa ve Saraybosna’daki mağdurlarla ilgili verileri ve gerçekleri toplamayı amaçladığını iddia ederek, “Asıl amacımız mağdurlar ve aileleri için korkunç acılarla ilgili tüm gerçekleri açıklığa kavuşturmak” görüşünü savundu. Ancak bu küstah adım, uluslararası toplum tarafından sert bir şekilde reddedildi. Sırplar, Bosna Savaşı sırasında, çoğu sivil yüz binlerce Bosnalı Müslümanı acımasızca katletmişti.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 14:00
  1. Sırp Cumhuriyeti
  2. 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana Avrupa’daki en büyük katliam
  3. 2. Dünya Savaşı
  4. Srebrenitsa Katliamı
  5. Sırbistan
  6. Srebrenitsa
  7. Saraybosna
  8. Sırbistan Adalet Bakanı Anton Kasipoviç
  9. Bosnalı Müslüman

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