Soykırımcı İsrail ve ABD’den İran'da katliam: Yıkımın boyutu büyüyor!

Nilüfer Meydanı kan gölüne döndü

Alçak saldırıların hedefi olan başkent Tahran'da, halkın yoğun olarak bulunduğu Nilüfer Meydanı ve çevresi balistik füzelerle vuruldu. İran'ın resmi kaynaklarından alınan bilgilere göre, Siyonistlerin attığı bombalar sonucu ilk belirlemelere göre 20 Müslüman hayatını kaybetti. Gelen görüntülerde, sivil binaların yerle yeksan olduğu ve çevrede büyük bir tahribat oluştuğu gözlendi.

Küstah Trump'tan tehdit üstüne tehdit!

Katliamın mimarlarından ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı videoda haddini aşan açıklamalarda bulundu. Müslüman kanı dökmekten beslenen Trump, saldırıların sözde hedeflerine ulaşana kadar süreceğini belirterek şu küstah ifadeleri kullandı:

"Şu anda savaş operasyonları tüm gücüyle devam ediyor. İran'ın askeri komuta kademesi yok oldu, kalanlar teslim olmak için yalvarıyor. Tüm hedeflerimize ulaşana kadar durmayacağız."

Trump ayrıca, Devrim Muhafızları'na ait yüzlerce noktanın vurulduğunu ve 9 geminin imha edildiğini iddia ederek, İslam dünyasına karşı yürüttükleri haçlı-siyonist ittifakının kirli yüzünü bir kez daha tescilledi.