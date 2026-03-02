  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Savaşta yeni seviye… İran, ABD’nin USS Abraham Lincoln uçak gemisini dört füze ile vurdu Pezeşkiyan’dan katil ittifaka sert uyarı: Ektiğiniz utançta boğulacaksınız Rusya’nın Akkuyu sinsi planı mı? Müstafi Amiral Yaycı’dan tüyleri diken diken eden nükleer uyarısı! İran, ABD’ye ait MQ-9 Reaper SİHA’yı düşürdü Türkiye’den diplomasi trafiği! Cumhurbaşkanı Erdoğan Veliaht Prens Selman ile görüştü Hamaney'in yanı başından İsrail ajanı çıktı! Dibine kadar sızıp... Bir can kaybı haberi daha! İran Eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejat öldürüldü Kuzey Kore’den ABD ve şer ittifakına tokat gibi cevap! Mazlumların yanında duran Pyongyang’dan "gangster" çıkışı Orta Doğu yanıyor! Irak’a hava saldırısı: Ölü ve yaralılar var CHP’lilerin demokrasi anlayışı bu kadar! Hizmet edene teşekkür etti, linci yedi
Dünya Fransız Charles de Gaulle uçak gemisi Doğu Akdeniz'e gönderildi
Dünya

Fransız Charles de Gaulle uçak gemisi Doğu Akdeniz'e gönderildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Fransız Charles de Gaulle uçak gemisi Doğu Akdeniz'e gönderildi

Ortadoğu’daki İran-ABD savaşı nedeniyle Hürmüz Boğazı kilitlenirken, Fransa nükleer uçak gemisi Charles de Gaulle’ü acil koduyla Doğu Akdeniz’e sevk etti. Bölgede 60 Fransız gemisinin mahsur kaldığı bildirildi.

Fransız kanalı BFMTV'nin haberine göre, ABD ve İsrail'in İran saldırıları sonrası bölgede tansiyonun yükselmesiyle Fransa stratejik bir hamle yaptı.

Baltık Denizi’ndeki görevini yarıda kesen nükleer enerjiyle çalışan uçak gemisi Charles de Gaulle ve beraberindeki filo, Doğu Akdeniz’e doğru harekete geçti.

Bu hamlenin, İran’ın bölgedeki ABD üslerine ve Hürmüz Boğazı trafiğine yönelik misilleme saldırılarının ardından gelmesi dikkat çekti.

FRANSIZ TİCARİ GEMİLERİ KÖRFEZ'DE KAPANA KISILDI

Bölgedeki deniz trafiğine ilişkin açıklama yapan Fransız Armatörler Derneği Genel Temsilcisi Laurent Martens, "Fransız bayrağı taşıyan veya Fransız şirketlerine ait olan 60 geminin Basra Körfezi'nde mahsur kaldığını" duyurdu.

Gemilerin güvenli limanlara çekildiğini belirten Martens, mürettebatın durumuna ilişkin olarak, "mürettebatın güvende olduğunu" kaydetti.

DONANMADAN GEMİLERE ACİL SIĞINAK TALİMATI

Gemilerin boğazdan geçişi sırasında gelen uyarıyı detaylandıran Martens, bu gemilerin "Fransız donanmasının güvenli bir yere sığınmaları yönündeki talimatının ardından bölgedeki bazı limanlara çekildiklerini" ifade etti.

Mevcut risk durumunu da analiz eden Martens, Fransız gemilerinin İran saldırılarında "öncelikli hedef" olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Rusya, Fransa'nın gemisini havaya uçuracaktı! İsveç ordusu devreye girdi
Rusya, Fransa'nın gemisini havaya uçuracaktı! İsveç ordusu devreye girdi

Gündem

Rusya, Fransa'nın gemisini havaya uçuracaktı! İsveç ordusu devreye girdi

İran savaşı devam ederken... Fransa, İsrail kararını duyurdu
İran savaşı devam ederken... Fransa, İsrail kararını duyurdu

Dünya

İran savaşı devam ederken... Fransa, İsrail kararını duyurdu

İran’dan BAE’deki Fransız üssüne darbe! Macron "hasar sınırlı" diyerek teselli aradı
İran’dan BAE’deki Fransız üssüne darbe! Macron "hasar sınırlı" diyerek teselli aradı

Gündem

İran’dan BAE’deki Fransız üssüne darbe! Macron "hasar sınırlı" diyerek teselli aradı

İran Devrim Muhafızları: 560 ABD askeri öldü ya da yaralandı
İran Devrim Muhafızları: 560 ABD askeri öldü ya da yaralandı

Dünya

İran Devrim Muhafızları: 560 ABD askeri öldü ya da yaralandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23