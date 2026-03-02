Fransız Charles de Gaulle uçak gemisi Doğu Akdeniz'e gönderildi

Fransız kanalı BFMTV'nin haberine göre, ABD ve İsrail'in İran saldırıları sonrası bölgede tansiyonun yükselmesiyle Fransa stratejik bir hamle yaptı.

Baltık Denizi’ndeki görevini yarıda kesen nükleer enerjiyle çalışan uçak gemisi Charles de Gaulle ve beraberindeki filo, Doğu Akdeniz’e doğru harekete geçti.

Bu hamlenin, İran’ın bölgedeki ABD üslerine ve Hürmüz Boğazı trafiğine yönelik misilleme saldırılarının ardından gelmesi dikkat çekti.

FRANSIZ TİCARİ GEMİLERİ KÖRFEZ'DE KAPANA KISILDI

Bölgedeki deniz trafiğine ilişkin açıklama yapan Fransız Armatörler Derneği Genel Temsilcisi Laurent Martens, "Fransız bayrağı taşıyan veya Fransız şirketlerine ait olan 60 geminin Basra Körfezi'nde mahsur kaldığını" duyurdu.

Gemilerin güvenli limanlara çekildiğini belirten Martens, mürettebatın durumuna ilişkin olarak, "mürettebatın güvende olduğunu" kaydetti.

DONANMADAN GEMİLERE ACİL SIĞINAK TALİMATI

Gemilerin boğazdan geçişi sırasında gelen uyarıyı detaylandıran Martens, bu gemilerin "Fransız donanmasının güvenli bir yere sığınmaları yönündeki talimatının ardından bölgedeki bazı limanlara çekildiklerini" ifade etti.

Mevcut risk durumunu da analiz eden Martens, Fransız gemilerinin İran saldırılarında "öncelikli hedef" olmadığı değerlendirmesinde bulundu.