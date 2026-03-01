  • İSTANBUL
Dünya İran Devrim Muhafızları: 560 ABD askeri öldü ya da yaralandı
İran Devrim Muhafızları: 560 ABD askeri öldü ya da yaralandı

İran Devrim Muhafızları: 560 ABD askeri öldü ya da yaralandı

İran, "Gerçek Vaat 4" operasyonunda vites yükseltti. Devrim Muhafızları Ordusu, Bahreyn ve Kuveyt’teki ABD üslerini yerle bir ettiklerini ve şu ana kadar 560 ABD askerinin öldüğünü veya yaralandığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, "Gerçek Vaad 4" operasyonu kapsamında yedinci ve sekizinci dalga saldırıların başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Son saldırıların ardından Kuveyt’te bulunan ABD Ali el-Salem Deniz Üssü tamamen faaliyet dışı kalmış, ABD'ye ait Muhammed el-Ahmed deniz altyapı tesislerinden üçü de imha edilmiştir. Bahreyn'in Selman Limanı'ndaki ABD deniz üssü de dört İHA'nın hedefi olmuş ve üssün komuta ve destek merkezlerine ciddi hasar verilmiştir" denildi.

DENİZDEKİ ABD VE İNGİLİZ TANKERLERİ ATEŞ HATTINDA

Operasyonun deniz safhasına ilişkin verilen detaylarda, "Düşman deniz hedeflerine yönelik saldırıların devamı kapsamında Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı bölgesinde bulunan ABD ve İngiltere'ye ait üç petrol tankeriri füze saldırısına uğramış ve şu anda yanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

BAHREYN'DE 560 ABD ASKERİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bölgedeki kara ve üs hedeflerine yönelik bilançoyu paylaşan ordu, "Bölge iki balistik füze ile hedef alınmış ve diğer ABD üsleri de art arda saldırılara maruz kalmıştır. Bu saldırılar şu ana kadar 560 ABD askerinin ölümüne veya yaralanmasına neden olmuştur" bilgisini verdi.

MİSİLLEME EYLEMLERİ DURMAKSIZIN DEVAM EDECEK

Saldırıların psikolojik etkisine değinilen bildirinin sonunda, "Füze ve İHA saldırıları kesintisiz ve yaygın bir şekilde devam etmektedir. İran Silahlı Kuvvetleri'nin elde ettiği başarılı sonuçlar İran milletine duyurulmaya devam edilecektir" sözlerine yer verildi.

 

