Sovyetlerin çöküşünden bu yana Ruslar ilk kez o toplantıya katılmayacak!

Küresel siyasete ve iş dünyasına yön veren isimler, salgın nedeniyle 2 yıldır iptal edilen Dünya Ekonomi Forumu’nun (WEF) İsviçre’nin Davos kasabasında 22-26 Mayıs'taki yıllık toplantısına hazırlanıyor.

Pazar günü başlayacak zirvede bu sene Rusya ve Ukrayna savaşından dolayı Rusların Davos'taki onlarca yıllık varlığına ve nüfuzuna ani bir son vermesi açısından farklılıklar barındırıyor. Zirve küresel anlamda üçüncü ayında olan savaşla ilgili kötü durumların farkındalık oluşturması için bir grup Ukraynalı yetkilinin katılımıyla ve Başkan Volodymyr Zelenskiy tarafından video konferans yoluyla bir açılış konuşması ile başlayacak.

Bu sene sovyetlerin çöküşünden bu yana İsviçre'de tek bir Rus yetkilisi veya iş lideri olmayan ilk zirve olacak.

Zirvede yıllık 600 bin İsviçre Frangı (615 bin dolar) maliyetle gerçekleştirilen etkinlik takviminde önemli bir rol oynayan Rus sponsorlar bu yıl stratejik ortak olmaktan çıkarıldı.

2020 yılında Davos’a katılan milyarderler arasında Ruslar çoğunluk bakımından üçüncü sırada yer alıyordu.

Putin'in 2014'te Kırım'ı ele geçirmesinin ardından Rusların Davos'taki resmi varlığı azalmakla birlikte, Rus milyarderler ve iş dünyası liderlerinin toplantıya katılımları gerçekleşmişti.