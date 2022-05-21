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Gündem Şovmen Selçuk Tepeli kovuldu! AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci’nin iddiası gündeme bomba gibi düştü
Gündem

Şovmen Selçuk Tepeli kovuldu! AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci’nin iddiası gündeme bomba gibi düştü

FOX TV Ana Haber Sunucusu Selçuk Tepeli, çiftçilerle ilgili haber sunarken çirkin bir harekete imza atmıştı. AK Parti MKYK Üyesi Mücahir Birinci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Selçuk Tepeli’nin kanaldan kovulduğunu iddia etti.

Yeniakit Publisher
2022-05-21 14:00:00 -

Dün yabancı sermayeli FOX TV'nin Ana Haber Bülteni'nde izleyenleri utandıran anlar yaşandı.

Haber sunuculuğunu bir kenara bırakıp şovmenliğe soyunan Selçuk Tepeli, çiftçilerle ilgili bir haberi aktarırken stüdyodaki bardağa yumruk atmıştı.

Kanaldan kovuldu

Bugün AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci sosyal medya hesabından, “Fox TV Selçuk Tepeli'yi kovmuş. Yetmez... En ağır müeyyide bu kanala uygulanmalıdır. Bundan sonraki adım ne, kameralara mı girişeceksiniz?” ifadelerini kullanarak Tepeli’nin kanaldan kovulduğunu iddia etti.

 

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