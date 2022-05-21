Şovmen Selçuk Tepeli kovuldu! AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci’nin iddiası gündeme bomba gibi düştü

Dün yabancı sermayeli FOX TV'nin Ana Haber Bülteni'nde izleyenleri utandıran anlar yaşandı.

Haber sunuculuğunu bir kenara bırakıp şovmenliğe soyunan Selçuk Tepeli, çiftçilerle ilgili bir haberi aktarırken stüdyodaki bardağa yumruk atmıştı.

Kanaldan kovuldu

Bugün AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci sosyal medya hesabından, “Fox TV Selçuk Tepeli'yi kovmuş. Yetmez... En ağır müeyyide bu kanala uygulanmalıdır. Bundan sonraki adım ne, kameralara mı girişeceksiniz?” ifadelerini kullanarak Tepeli’nin kanaldan kovulduğunu iddia etti.