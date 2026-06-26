Ankara'da tarihi NATO Zirvesi için trafik düzenlemesi belli oldu! Valilikten vatandaşlara kritik ulaşım uyarısı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan tarihi 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Ankara Zirvesi için geri sayım sürerken, başkentte düzeni ve güvenliği sağlamak adına alınacak trafik tedbirleri açıklandı. Ankara Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı resmi duyuruyla 7-8 Temmuz tarihlerinde uygulanacak ulaşım planlamasını vatandaşlarla paylaştı.
Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Ankara Zirvesi çerçevesinde, güvenlik ve trafik akışının etkin şekilde sağlanmasına yönelik gerekli planlamaların yapıldığı ve vatandaşların günlük yaşamının kesintiye uğramaması amacıyla gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.
İl genelinde yayalara yönelik herhangi bir kısıtlama olmayacağı belirtilen açıklamada, araç trafiğine tamamen kapatılacağı bildirilen yollarda kontrollü yaya geçişlerinin yapılabileceği aktarıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Otobüs ve minibüs ulaşımında (araç trafiğine tamamen kapatılacağı bildirilen yollar haricinde) herhangi bir kısıtlama planlanmamaktadır. Metro ve Ankaray ulaşımı sorunsuz bir şekilde devam edecek, sadece Ankaray Bahçelievler durağı ve Söğütözü metro durağında Zirve boyunca iniş ve binişler yapılmayacaktır. İş yerlerine yönelik ise herhangi bir kısıtlama öngörülmemektedir. Zirve sırasında araç kullanacak vatandaşlarımızın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan harita.iletisim.gov.tr adresini ziyaret ederek araç trafiği düzenlemeleri ve alternatif güzergahlarda yapılabilecek güncellemeleri kontrol etmeleri önerilmektedir."
Açıklamada, vatandaşların zirve süresince alınan trafik ve güvenlik tedbirlerine hassasiyetle riayet etmeleri, güncel duyuru ve bilgilendirmeleri resmi açıklamalar üzerinden takip etmeleri istendi.
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