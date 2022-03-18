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Gündem Şovlarına bir yenisini ekledi! Sarıgül, beyaz eşya mağazasında
Gündem

Şovlarına bir yenisini ekledi! Sarıgül, beyaz eşya mağazasında

Siyaset yapmak yerine işi iyice şova dönüştüren Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bu kez beyaz eşya satan bir mağazaya gitti. Sarıgül, buzdolabının kapağını bütün gücüyle itti.

Yeniakit Publisher
2022-03-18 14:49:00 -

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, siyaseti bırakıp işi iyice şova çevirdi.

Sosyal medyada birbirinden çektiği birbirinden ilginç videolarla gündeme gelen Sarıgül'ün hedefinde bu kez buzdolabı vardı.

Bir beyaz eşya mağazasına giden Sarıgül, gençlerin evlenemediğine söyleyerek, “Gençlerimiz evlenmek istiyor, mutlu olmak istiyor. Ama asgari ücret alan gençlerimiz var. Bir buzdolabı, bir çamaşır makinası alan gençlerden vergi almayalım” dedi.

Sarıgül videosunda buzdolabının kapağını açarak sert bir şekilde kapattı.

 

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