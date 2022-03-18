Şovlarına bir yenisini ekledi! Sarıgül, beyaz eşya mağazasında

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, siyaseti bırakıp işi iyice şova çevirdi.

Sosyal medyada birbirinden çektiği birbirinden ilginç videolarla gündeme gelen Sarıgül'ün hedefinde bu kez buzdolabı vardı.

Bir beyaz eşya mağazasına giden Sarıgül, gençlerin evlenemediğine söyleyerek, “Gençlerimiz evlenmek istiyor, mutlu olmak istiyor. Ama asgari ücret alan gençlerimiz var. Bir buzdolabı, bir çamaşır makinası alan gençlerden vergi almayalım” dedi.

Sarıgül videosunda buzdolabının kapağını açarak sert bir şekilde kapattı.