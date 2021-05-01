'Sosyete' mahallesinde bir rezillik daha: Selim Hamamcıoğlu annesi yaşındaki kadını yumrukladı!

Her gün yeni bir rezillikle gündeme gelen 'sosyete' mahallesinin sakinleri, yine geçmiştekileri aratmayacak bir rezilliğe imza attı. Selim Hamamcıoğlu, yaşadığı sitede tartıştığı adamın eşini dövdü. Kendisinden yaşça da çok büyük olan kadına ağza alınmayacak sözlerle küfür ettiği ortaya çıkan Selim Hamamcıoğlu'nun, yaşlı kadına yumruk attığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay iddiaya göre şöyle gelişti:

Selim Hamamcıoğlu ile eşi Yasemin Hamamcıoğlu, oturdukları dairenin önündeki ağacı, manzaralarını engellediği gerekçesi ile kesmek istedi. Site yönetimi usülsüz ağaç kesimine izin vermedi. Selim Hamamcıoğlu, yöneticiye hakaret ederek ağacı kesmeye çalıştı. Olay esnasında yöneticinin eşi de ağacın kesilmesine engel olmak istedi. Selim Hamamcıoğlu, annesi yaşındaki bu yaşlı kadına önce ağza alınmayacak sözlerle küfür etti. Ardından talihsiz kadına yumruk attı.