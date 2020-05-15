Sosyal mesafesiz alışverişe önlem gecikmedi

Aydın’ın Efeler ilçesinde, önceki gün bir giyim mağazası önünde oluşan sosyal mesafesiz alışveriş kuyruğuna, firma ve polis tarafından barikatlı önlem alındı.

Aydın’da polis ekipleri sosyal mesafeye uyulması konusunda anonsla vatandaşları uyarırken, banka ve PTT gibi kuruluşların önlerinde barikatlı önlem alıyor. Önceki gün Efeler Yağcılariçi Çarşısı’nda bulunan bir giyim mağazası önünde oluşan sosyal mesafesiz kuyrukta vatandaşların çocukları ile birlikte iç içe vaziyette bulunması tepkiye yol açmıştı. Konunun gündeme getirilmesinin ardından Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri mağaza önünde sosyal mesafeyi korumak için barikat kurarken, firma yetkilileri de vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmeleri için uyarı notları yerleştirdi.

Ayrıca polis ekipleri Yağcılar içinde yoğunluk yaşanan bölgelerde vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulunmaya devam ediyor.