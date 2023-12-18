Sosyal medyayı sallayan olay! Hamam böceğini öldürmeye çalışırken evi patlattı
Japonya'nın Kyushu adasında 54 yaşında bir adam hamam böceğini öldürmeye çalışırken evini patlattı. Olay sosyal medyada geniş yankı buldu. İşte detaylar...
Japonya'nın Kyushu adasında bulunan evinde gördüğü böceği öldürmek isteyen 54 yaşındaki adam haşereyi öldürmek için fazla miktarda böcek ilacı kullanınca patlama yaşandı.
İnsanla hamam böceğinin karşı karşıya geldiği bu tuhaf hikayede alevler o kadar devasaydı ki balkon camını patlattı.
Mainichi'nin haberine göre polis, apartman sakininin hafif yaralandığını ve Japon ısıtma masası kotatsu'nun yanında yanık izleri tespit ettiğini bildirdi.
Japonya Ulusal Tüketici İşleri Merkezi, elektrik prizlerinin yakınına böcek ilacı sıkılmasıyla bağlantılı benzer patlamalarla ilgili birkaç rapor aldı.
Straits Times'a göre, çeşitli haşere temizleme şirketleri tarafından bildirildiği üzere, elektrik prizlerinin yakınına böcek ilacı sıkmak hasara yol açabilir ve yaralanma riski oluşturabilir.
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Olay sosyal medyada geniş yankı buldu ve pek çok kullanıcı bu olağandışı durumu mizah konusu yaptı.