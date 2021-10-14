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Yaşam Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! Babası küçük kızın canını hiçe saydı
Yaşam

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! Babası küçük kızın canını hiçe saydı

Trafiğe açık yolda kızına motosiklet kullandıran ve o anları cep telefonu kamerasıyla çeken babaya sosyal medyada tepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 16:21:00 - 2021-10-14 17:05:52

Küçük yaştaki kızına hiçbir önlem almadan motosiklet kullandıran ve o anları paylaşan baba, sosyal medyada tepki topladı.

Sevde Nur isimli kızına trafiğe açık yolda motosiklet eğitimi veren baba, o anları sosyal medyadan paylaştı.

Küçük kızın tedirginliği sözlerine yansıdı

 

Görüntülerde baba "Sevde Nur’un ilk motosiklet kullanımı" diyerek kızına gaz vermesini söylüyor. Küçük kız ise, "Hiç bakamayacağım" diyerek tedirginliğini dile getiriyor.

Babanın çektiği bu görüntüler büyük tepki toplayınca sosyal medyadan kaldırıldı.

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