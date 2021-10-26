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Yaşam Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Hortumla çırağını acımasızca dövdü
Yaşam

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Hortumla çırağını acımasızca dövdü

Şanlıurfa'da oto lastikçi ustasının, işten çıkmak istediğini söyleyen çırağını hortumla dövdüğü anlar sosyal medyada tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2021-10-26 21:27:00 - 2021-10-26 21:56:29

Şanlıurfa’da, oto lastikçi ustası tarafından çırağın hortumla dövüldüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan ve tepkilere neden olan görüntülerde çırağın "Usta vurma, ben çalışmıyorum" dediği duyuluyor.

Olay, Şanlıurfa- Mardin yolunda bulunan akaryakıt istasyonu yanındaki oto lastikçi dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, oto lastikçide çırak olarak çalışan genç, ustasına işten çıkmak istediğini söyledi.

Hortumla çırağı dövdü

Buna sinirlenen lastikçi ustası ile çırak arasında tartışma çıktı. Bu sırada usta, kompresör hava hortumunu alarak, çalışanına defalarca vurdu.

Sosyal medyada tepki çekti

Ustası tarafından hortumla dövülen genç daha sonra iş yerinden ayrıldı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı. Tepki çeken görüntülerde çırağın "Usta vurma, ben çalışmıyorum" dediği anlar yer aldı.

Görüntülere sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı.

 

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