  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sosyal Medya Sosyal medyayı adeta sallamıştı! İşte fenomen muhtar adayının Muhsin Yazıcıoğlu şiiri
Sosyal Medya

Sosyal medyayı adeta sallamıştı! İşte fenomen muhtar adayının Muhsin Yazıcıoğlu şiiri

Yeniakit Publisher
2024-04-07 12:28:00 -

Kırşehir’in Akpınar ilçesine bağlı Aşağı Homurlu köyünde çobanlık yapan Aydın Battal, Mahalli İdareler Seçimleri’nde köyünde muhtarlık seçimlerini kaybedince oy vermeyen akrabalarına yazdığı şiirle fenomen olmuştu. Şimdi ise Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu için yazdığı şiirle gündem oldu.

Kırşehirli şair Aydın Battal, köyü olan Aşağıhomurlu'ya muhtar adayı oldu. 300 seçmenin ve 3 adayın olduğu köyde 29 oy alan Battal, kendi öz akrabalarından bile oy alamadığına yakındı. Ailesine mahcup olduğunu dile getiren Battal, çektiği videoyla akraba, arkadaş, baldız ve bacanağına sitem dolu açıklamalarda bulunarak yazdığı şiirini okuyarak fenomen oldu.

Adayın Muhsin Yazıcıoğlu şiiri gündem oldu

Fenomen muhtar adayının Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu şiiri, sosyal medyada gündem oldu. İşte o şiir…

"Ula ben gavur muyum?" Kaybeden muhtar adayı böyle sitem etti
“Ula ben gavur muyum?” Kaybeden muhtar adayı böyle sitem etti

Sosyal Medya

“Ula ben gavur muyum?” Kaybeden muhtar adayı böyle sitem etti


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Muhtarlık seçiminde fıkra gibi olay
Muhtarlık seçiminde fıkra gibi olay

Gündem

Muhtarlık seçiminde fıkra gibi olay

Muhtarlık binasında yeni muhtarı şoke eden manzara!
Muhtarlık binasında yeni muhtarı şoke eden manzara!

Yaşam

Muhtarlık binasında yeni muhtarı şoke eden manzara!

Böyle muhtara az rastlanır! Öyle bir vaat verdi ki açık ara kazandı
Böyle muhtara az rastlanır! Öyle bir vaat verdi ki açık ara kazandı

Yerel

Böyle muhtara az rastlanır! Öyle bir vaat verdi ki açık ara kazandı

Türkiye'nin en genç muhtarı, mührü babasından aldı
Türkiye'nin en genç muhtarı, mührü babasından aldı

Yerel

Türkiye'nin en genç muhtarı, mührü babasından aldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23