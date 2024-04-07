Sosyal medyayı adeta sallamıştı! İşte fenomen muhtar adayının Muhsin Yazıcıoğlu şiiri
Kırşehir’in Akpınar ilçesine bağlı Aşağı Homurlu köyünde çobanlık yapan Aydın Battal, Mahalli İdareler Seçimleri’nde köyünde muhtarlık seçimlerini kaybedince oy vermeyen akrabalarına yazdığı şiirle fenomen olmuştu. Şimdi ise Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu için yazdığı şiirle gündem oldu.
Kırşehirli şair Aydın Battal, köyü olan Aşağıhomurlu'ya muhtar adayı oldu. 300 seçmenin ve 3 adayın olduğu köyde 29 oy alan Battal, kendi öz akrabalarından bile oy alamadığına yakındı. Ailesine mahcup olduğunu dile getiren Battal, çektiği videoyla akraba, arkadaş, baldız ve bacanağına sitem dolu açıklamalarda bulunarak yazdığı şiirini okuyarak fenomen oldu.
Adayın Muhsin Yazıcıoğlu şiiri gündem oldu
Fenomen muhtar adayının Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu şiiri, sosyal medyada gündem oldu. İşte o şiir…
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