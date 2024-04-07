Sosyal medyayı adeta sallamıştı! İşte fenomen muhtar adayının Muhsin Yazıcıoğlu şiiri

Kırşehirli şair Aydın Battal, köyü olan Aşağıhomurlu'ya muhtar adayı oldu. 300 seçmenin ve 3 adayın olduğu köyde 29 oy alan Battal, kendi öz akrabalarından bile oy alamadığına yakındı. Ailesine mahcup olduğunu dile getiren Battal, çektiği videoyla akraba, arkadaş, baldız ve bacanağına sitem dolu açıklamalarda bulunarak yazdığı şiirini okuyarak fenomen oldu.

Adayın Muhsin Yazıcıoğlu şiiri gündem oldu

Fenomen muhtar adayının Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu şiiri, sosyal medyada gündem oldu. İşte o şiir…

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