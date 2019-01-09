Sosyal medyaya damga vurdu! 'Nereden nereye...'

Türkiye ziyareti öncesi, İsrail'de yaptığı konuşmada Suriye'deki YPG/PKK militanlarının korunmasını çekilmenin ön şartı olarak sunan ve tepki çeken Bolton'un görüşme talebi Erdoğan tarafından reddedilmişti.

Boynu bükük gitti

Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la görüşen Bolton, bir süre sonra da ülkeden ayrılmıştı.

Ancak Kalın-Bolton görüşmesinde çekilen fotoğraflar sosyal medyaya damga vurdu.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar, Ecevit-Clinton görüşmesine atıfta bulunarak "nereden nereye..." dedi.





