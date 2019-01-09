Sosyal medyaya damga vurdu! 'Nereden nereye...'
ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı John Bolton Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek istemiş ancak Erdoğan bu talebi kabul etmemişti. ABD basınında şok etkisi yapan kararın yankıları sürerken, bu kez de İbrahim Kalın ile Bolton görüşmesine ait fotoğraflar gündem oldu.09 Ocak 2019 Çarşamba 15:51
Türkiye ziyareti öncesi, İsrail'de yaptığı konuşmada Suriye'deki YPG/PKK militanlarının korunmasını çekilmenin ön şartı olarak sunan ve tepki çeken Bolton'un görüşme talebi Erdoğan tarafından reddedilmişti.
Boynu bükük gitti
Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la görüşen Bolton, bir süre sonra da ülkeden ayrılmıştı.
Ancak Kalın-Bolton görüşmesinde çekilen fotoğraflar sosyal medyaya damga vurdu.
Sosyal medyada bazı kullanıcılar, Ecevit-Clinton görüşmesine atıfta bulunarak "nereden nereye..." dedi.
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