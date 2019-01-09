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Sosyal medyaya damga vurdu! 'Nereden nereye...'

ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı John Bolton Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek istemiş ancak Erdoğan bu talebi kabul etmemişti. ABD basınında şok etkisi yapan kararın yankıları sürerken, bu kez de İbrahim Kalın ile Bolton görüşmesine ait fotoğraflar gündem oldu.

09 Ocak 2019 Çarşamba 15:51
Sosyal medyaya damga vurdu! 'Nereden nereye...'

Türkiye ziyareti öncesi, İsrail'de yaptığı konuşmada Suriye'deki YPG/PKK militanlarının korunmasını çekilmenin ön şartı olarak sunan ve tepki çeken Bolton'un görüşme talebi Erdoğan tarafından reddedilmişti.

Boynu bükük gitti

Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la görüşen Bolton, bir süre sonra da ülkeden ayrılmıştı.

 

Ancak Kalın-Bolton görüşmesinde çekilen fotoğraflar sosyal medyaya damga vurdu.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar, Ecevit-Clinton görüşmesine atıfta bulunarak "nereden nereye..." dedi.



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 15:51
  1. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
  2. John Bolton

YORUM YAZ

  • SERDARSERDAR12 dk önce
    Mübalağa sanatının ince örnekleriyle bezenmiş bu haberinizden dolayı tebrik ederim sizleri.Tabi ki de abartacaksınız abartmayın demiyorum ama hobi olarak yapın.Yoksa adama sorarlar rahibi naptık diye? Azı karar çoğu zarar diye bir atasözümüz vardır. Aklınız da bulunsun.Atalarımız boşuna söylememiştir birşeyleri.

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