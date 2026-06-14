Sosyal medyadan paylaştı! Fenerbahçe’ye geri döndü

Beşiktaş ile olan kiralık sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Cengiz Ünder, sosyal medya hesabından Fenerbahçe idman formasıyla çalışma yaptığı anları paylaştı. 28 yaşındaki tecrübeli futbolcunun paylaşımı, "Fenerbahçe'ye geri döndü" şeklinde değerlendirildi.

Siyah-beyazlı kulübün, geçtiğimiz sezon kiraladığı 28 yaşındaki futbolcu için 6 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu bulunuyordu. Deneyimli oyuncu, siyah-beyazlılarda 29 maçta 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösterilen Cengiz Ünder'in, Fenerbahçe ile 2026-2027 sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.