Sosyal medyadan o kafeye çağrı: Görüntüleri yayınlayın! Bakalım el ele mi tutuşuyorlar yoksa...

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İstanbul Üsküdar'da toplum içinde ahlaksızca yakınlaşmaları sebebi ile mekanın yetkilisi tarafından uyarılan bir çift, görevliyi cep telefonu ile çekerek teşhir etti.

Yetkiliyi cep telefonu kamerası ile kayıt altına alıp, "İşte telefonun gücü." dese de kamerayı kendisine çevirmeyen teşhirci için, sosyal medya kullanıcıları çağrıda bulundu.

'Görüntüleri yayınlayın' çağrısı!

Kafe görevlisi, kendisini, "Üsküdar ... kafede kız arkadaşımla el ele oturmam sizi rahatsız mı etti?" sözleri ile kışkırtmaya çalışan müşteriye, "Sadece el ele oturmadığınızı da siz de gayet iyi biliyorsunuz." diyerek karşılık vermişti.

Kamuoyu, kafe yönetiminin, çiftin nasıl bir ahlaksızlık içinde olduğunu gösterecek görüntüleri yayınlamasını bekliyor.