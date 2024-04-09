Sosyal medyadaki görüntüsü 86 bin liraya mal oldu!
Kayseri'de drift yapıp egzoz patlatarak vatandaşları rahatsız eden, görüntüleri de sosyal medyadan paylaşan şahsa 86 bin 497 TL para cezası yazıldı.
Kayseri'de sokak ortasında drift atıp egzoz patlatarak çevreyi rahatsız eden sürücü, o anları sosyal medyada paylaştı. Polis ekipleri tarafından kimliği tespit edilen şahsa, 86 bin 497 TL para cezası kesildi.
Toplamda 175 bin 944 TL para cezası uygulandı
Öte yandan; Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son 24 saat içerisinde kent genelinde yapılan abartı egzoz ve drift denetimlerinde ise 10 araç ve sürücüsüne toplamda 175 bin 944 TL para cezası uygulandı.
Denetimlerin süreceği belirtildi.
Ekonomi
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