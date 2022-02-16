Sosyal medyada viral oldu! Komutanına öyle bir hareket yaptı ki…
Bir askerin komutanına karşı yanlışlıkla yaptığı bir hareket kamera kayıtlarına yansıdı. Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları videoyu beğeni yağmuruna tuttu.
Sosyal medyada asker ile komutan arasındaki video izlenme rekorları kırdı. Askeri gazino olduğu belirtilen bir noktada, resepsiyondaki askeri arkadaşı sanan başka bir asker, elini önündeki kişinin omzuna attı.
Rütbelilerle göz göze geldi
Ancak asker, saniyeler sonra rütbelilerle göz göze gelmesiyle birlikte kısa süreli felç geçirdi. Asker, komutanına durumu izah ederken, etraftaki görevlilerin de duruma güldükleri görüldü.
İzlenme rekoru kırdı
Sosyal medyada yayınlanan video, kısa süre içerisinde yüz binlerce görüntülenme ve çok sayıda yorum aldı.