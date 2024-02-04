Sosyal medyada gündem olunca sildiler! Kerem’in başından geçen şok olay

Galatasaray'ın geriye düşüp zor kazandığı 2-1'lik Gaziantep FK maçında oyundan çıkarken ıslıklanan Kerem Aktürkoğlu'nun üzüntüsü sanılandan daha da büyük...

Sarı-Kırmızılılar'ın Brezilyalı futbolcusu Tete, yeni transfer Carlos Vinicius'un video çekimlerini Instagram hesabından paylaştı. Paylaşımda Kerem Aktürkoğlu'nun sözleri duyuldu. Arka planda birisiyle konuşan Kerem'in, "Çarşamba günü dişim kırıldı. İkisi de aynı yerden kırıldı. Doktor bana stresten dolayı dişlerimi çok stığımı söyledi" sözleri dikkat çekti.

TETE HEMEN SİLDİ

Bu konuşma, sosyal medyaya düşer düşmez gündemin zirvesine oturdu. Kerem Aktürkoğlu için destek paylaşımları yapıldı. Konuşulanların yayına yansıdığını fark edemeyen Tete ise olayın büyümesinden sonra paylaşımı hesabından kaldırdı.



Kerem'in bir maçtan sonra, "Mentalim kuvvetli diye hak etmediğim şeyler görüyorum. Yaptıklarım çabuk unutuluyor. Yapamadıklarım hemen vuruluyor. Ne diyeyim, canları sağ olsun" yaptığı açıklama da yeniden sanal alemin tepesine oturdu.

Bu sezon 32 maçta forma giyen Kerem Aktürkoğlu, 12 gol kaydedip, 8 asist yaptı.



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