Sosyal medyada gündem oldu! Bağcılar Belediyesinden o binaya ilişkin açıklama
Bağcılar Belediyesi, sosyal medyada sıkça görseli paylaşılan ve tehlike arz ettiği gerekçesiyle tepkilere yol açan binanın, 30 Aralık 2022'de çıkan ''riskli yapı'' raporu doğrultusunda boşaltıldığını, yasal süre dolduğunda ivedilikle yıkılacağını bildirdi.
Bağcılar Belediyesi, sosyal medyada sıkça görseli paylaşılan ve tehlike arz ettiği gerekçesiyle tepkilere yol açan binanın, 30 Aralık 2022'de çıkan ''riskli yapı'' raporu doğrultusunda boşaltıldığını, yasal süre dolduğunda ivedilikle yıkılacağını duyurdu.
Bağcılar Belediyesi, özellikle Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sosyal medyada görseli paylaşılan binayla ilgili yazılı açıklamada bulundu.
Açıklamada, "Yavuz Selim Mahallesi Birlik Caddesi No: 17'de 1030 ada, 5 parsel olan bina hakkında 30 Aralık 2022 tarihinde 'riskli yapı' raporu çıkmış olup, bina şu anda boş ve korunaklı bir şekildedir. İlgili kişilere de gerekli tebligatlar yapılmıştır. Yasal süre dolduğu an söz konusu bina ivedilikle yıkılacaktır.'' denildi.