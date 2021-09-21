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Gündem Sosyal medyada alay konusu oldu! Mahmut'a tavsiye: Bu videoyu iyi izle
Gündem

Sosyal medyada alay konusu oldu! Mahmut'a tavsiye: Bu videoyu iyi izle

Şirin görünmek için Kadıköy sokaklarında seksek oynamayan kalkan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medyada alay konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 18:39:00 -

AK Parti'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı karalamak isterken her fırsatta rezil kepaze olan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, seksek oynamayı beceremeyince alay konusu oldu.

Kadıköy'de sözde seksek oynayıp şirin görünmeye çalışan Tanal, onu bile beceremedi.

Oyunu yanlış oynayan Mahmut Tanal, ayağını taşın içinde olduğu kareya bastı.

O anları sosyal medyada paylaşan Tanal, alay konusu oldu.

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