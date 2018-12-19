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Sosyal medya yalnızlaştırıyor

Osmangazi Belediyesi’nin düzenlediği “Sosyal Medya ve Yalnızlık” konulu konferansa konuşmacı olarak Prof. Dr. Veysel Bozkurt katıldı. Bozkurt, “Dünya genelinde de yaptığımız araştırmalarda sosyal medyayı sık kullanan bireylerde yalnızlığın, bencilliğin ve narsistik bir takım eğilimlerin arttığını görüyoruz” dedi.

19 Aralık 2018 Çarşamba 23:52
Sosyal medya yalnızlaştırıyor

SOSYAL MEDYANIN KİŞİYE YALNIZLIK ETKİSİ

Ördekli Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysel Bozkurt, sosyal medyanın toplum üzerindeki etkileri hakkında bilgiler verdi. Bursalıların büyük ilgi gösterdiği konferansı Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Yunus Şahin de dinledi. Slayt eşliğinde sunum yapan Bozkurt, “Sosyal medya bugün hepimizin hayatını etkiliyor. Yaşama biçimini, düşünce tarzını ve çalışma hayatını değiştiriyor. İşlerimizin bile bir kısmını oradan hallediyoruz. Mesela şuan bile yaptığımız işin büyük bir kısmı sosyal medyadan duyuruldu. İnsanlar babalarından çok yaşadığı çağa benzer sözünü çok seviyorum. Hepimiz ailemizden bir takım değerler öğreniyoruz. Fakat bugünün gençleri bu zamanın ruhu ile sosyalleşiyorlar. Bu zamanın vücut bulduğu yerin adı da sosyal medya oluyor” dedi.

Kadınların erkeklere göre işbirliği ve dayanışmaya daha açık olmalarının sosyal medyaya katılımlarını etkilediğini vurgulayan Bozkurt, “Yapmış olduğumuz anketler sonucu katılanların yüzde 79'u kadın, 24,1'i ise erkektir. Ayrıca yüzde 53'ü Facebook, 66,1'i Twitter, 79,5'i Instagram, 26,5'i diğer sosyal medya ağlarını kullanıyorlar” diye konuştu.

Sosyal medyanın vazgeçebileceğimiz bir şey olmadığını ifade eden Prof. Dr. Bozkurt, “Sosyal medyadan vazgeçip, gençlerimizi uzaklaştırabileceğimizi düşünmüyorum. Doğru kullandığımız takdirde hem gençlerimiz hem de yetişkinlerimize fayda sağlayacağına inanıyorum. Burada önemli olan kullanım süresidir. Bu süre kontrolsüz bir şekil aldığında, sosyal medyanın olumsuz sonuçlarını görmemek kaçınılmaz olur. Dünya genelinde de yaptığımız araştırmalarda sosyal medyayı sık kullanan bireylerde yalnızlığın, bencilliğin ve narsistik bir takım eğilimlerin arttığını görüyoruz” dedi.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 23:52
  1. İstanbul
  2. Bursa
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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