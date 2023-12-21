Sosyal medya platformu X(Twitter) çöktü!
Sosyal medya platformu X'e dünya çapında birçok kullanıcı ulaşamıyor.
Sosyal medya platformu X'e dünya çapında birçok kullanıcı ulaşamıyor.
Eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X'te dünya çapında sorunlar yaşandığı bildirildi.
Downdetector sitesi onlarca ülkede kullanıcıların X'e erişim sağlayamadığını aktardı.
Dünya çapında internet erişimini takip eden Downdetector, X Pro'nun da küresel çapta aynı sorunu yaşadığını belirtti.
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