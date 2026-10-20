Mansur'un 'EGO'su dehşet saçtı! 24 kişi yaralandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Mansur Yavaş'ın idaresindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi bağlı EGO otobüsünün yaya üst geçidinin ayağına çarpması sonucu 24 kişi yaralandı.
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde belediye otobüsünün yaya üst geçidinin ayağına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 24 kişi yaralandı.
Erler Mahallesi 2453. Caddesi'nden Etimesgut istikametine doğru giden 530-1 hat numaralı EGO otobüsü yoldan çıkarak yaya üst geçidinin ayağına çarptı.
Kazanın ardından bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi.
Çarpmanın etkisiyle otobüste sıkışan şoför kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
İlk belirlemelere göre kazada yaralanan 24 kişi hastanelere kaldırıldı.