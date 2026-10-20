  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kurtulmuş’tan Türk dünyasına çağrı: ‘Başkası ne der’i bırakalım kendi fikrimize yoğunlaşalım Mekke İttifakı Anlaşması Meclis’te! Peki 16 maddelik anlaşmada neler var? Soy bağımızı hedef alan üreme çetesinin örgüt şeması netleşiyor! Örgüt lideri Hacer 6 yıl önce donörmüş Partinin adı ‘yeni’lendi, Gezici kafa değişmedi! Özel Avrupa’ya özendi halkı sokağa çağırdı Dünyayı kan gölüne çeviren Trump ve Bibi birbirini pohpohladı! Katil kardeşlerin telefon komedisi! Askeri eğitim merkezine korkunç saldırı! Can kaybı 73'e yükseldi Sonucuna çok şaşıracaksınız! Hayvanlar için otoyolun üzerine dev köprü yaptılar Asya'da küresel güçlerin nüfuz savaşı derinleşiyor! Filipinler'deki derin çatışmanın arkasında kimler var? 1905 Hukukçular Derneği’nden Hasan Emrah Savcı’ya hadsiz sözler O başkanların, o imamın orada işi ne? Rezil mağazaya dualı açılışa öfke
Gündem CHP’de deprem: Belediye Başkanı ve 8 Meclis üyesi istifa etti
Gündem

CHP’de deprem: Belediye Başkanı ve 8 Meclis üyesi istifa etti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
CHP’de deprem: Belediye Başkanı ve 8 Meclis üyesi istifa etti

Antalya’nın Kemer ilçesinde Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve 8 belediye meclis üyesi, CHP’den istifa ettiklerini açıklayarak siyasi çalışmalarına ve belediyedeki görevlerine bağımsız olarak devam edeceklerini duyurdu.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, sosyal medyasından yaptığı yazılı açıklamada, Kemer'e hizmet etmeyi en büyük sorumlulukları olarak gördüklerini belirtti.

İlçenin her mahallesine hizmet ulaştırmak, vatandaşların ihtiyaçlarına çözüm üretmek ve Kemer'in geleceği için çalışmanın ortak amaçları olduğunu ifade eden Topaloğlu, istifa açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda, 8 belediye meclis üyemizle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ederek görevlerimizi bağımsız olarak sürdürme kararı aldık. Bu karar, Kemer’e ve sizlere karşı taşıdığımız sorumluluğu değiştirmiyor. Birlikte yol yürüdüğümüz tüm arkadaşlarımıza emekleri için teşekkür ediyor, bugüne kadar kurduğumuz dostluklara ve paylaştığımız emeğe saygı duyuyorum. Bizlere emanet ettiğiniz belediye başkanlığı ve meclis üyeliği görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Kemer’in yararına olan her çalışmanın yanında olacak, halkımızın ihtiyaçlarını ve ortak geleceğimizi gözeterek hareket edeceğiz. Verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Güveninize layık olmak ve Kemer’e hizmet etmek için aynı gayret ve samimiyetle yolumuza devam edeceğiz."

CHP ve YENİ Parti aday çıkarmadı! Üsküdar seçimi ilk turda sonuçlandı: Yeni Başkan Vekili Emin Sarıoğlu oldu
CHP ve YENİ Parti aday çıkarmadı! Üsküdar seçimi ilk turda sonuçlandı: Yeni Başkan Vekili Emin Sarıoğlu oldu

Gündem

CHP ve YENİ Parti aday çıkarmadı! Üsküdar seçimi ilk turda sonuçlandı: Yeni Başkan Vekili Emin Sarıoğlu oldu

Yolsuzluklar CHP’de kafa karışıklığına yol açtı: Atamaları yapan Özel feveran eden CHP
Yolsuzluklar CHP’de kafa karışıklığına yol açtı: Atamaları yapan Özel feveran eden CHP

Gündem

Yolsuzluklar CHP’de kafa karışıklığına yol açtı: Atamaları yapan Özel feveran eden CHP

Kılıçdaroğlu’nun koruması muhabire müdahale etti, ortalık karıştı! CHP ile muhabirlerin arasını açan olay!
Kılıçdaroğlu’nun koruması muhabire müdahale etti, ortalık karıştı! CHP ile muhabirlerin arasını açan olay!

Gündem

Kılıçdaroğlu’nun koruması muhabire müdahale etti, ortalık karıştı! CHP ile muhabirlerin arasını açan olay!

Yalanın Sözcüsü yine fena tosladı: Mumları yatsıya kadar bile yanmadı
Yalanın Sözcüsü yine fena tosladı: Mumları yatsıya kadar bile yanmadı

Gündem

Yalanın Sözcüsü yine fena tosladı: Mumları yatsıya kadar bile yanmadı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23