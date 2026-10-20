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Gündem Türkiye’den korktukça İsrail’e yanaşıyorlar! Rum milletvekili Türkiye tehdidi karşısında İsrail ile daha yakın işbirliği önerdi!
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Türkiye’den korktukça İsrail’e yanaşıyorlar! Rum milletvekili Türkiye tehdidi karşısında İsrail ile daha yakın işbirliği önerdi!

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Türkiye’den korktukça İsrail’e yanaşıyorlar! Rum milletvekili Türkiye tehdidi karşısında İsrail ile daha yakın işbirliği önerdi!

Yunan ve Güney Kıbrıslı politikacılar, Türkiye güçlendikçe İsrail’e daha da yaklaşıyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Milletvekili Chirisis Pantelides İsrail ile Güney Kıbrıs’ın kurduğu yakın ilişkileri savunarak, eleştirenleri de “antisemitizmle” suçladı.

Nikosia Milletvekili ve Kıbrıs Demokratik Partisi (DİKO) Yürütme Komitesi üyesi Chirisis Pantelides, İsrail yanlısı Israel Allies Foundation ile işbirliğini savundu ve daha güçlü Kıbrıs-İsrail ilişkilerinin sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti'nin” ulusal çıkarlarına hizmet ettiğini belirtti.

 

Radio Proto'ya konuşan Pantelides, İsrail ile işbirliğini eleştirenleri antisemitizm ve Batı karşıtlığı ile suçladı; ikili savunma ve güvenlik bağlarını vurguladı.

Pantelides, Türkiye'nin bir tehdidi durumunda Kıbrıs'ın İsrail ile daha yakın işbirliği araması gerektiğini söyledi. Rum milletvekili ayrıca, Averof Neofytou'yu Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılması önerisi nedeniyle eleştirdi.

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