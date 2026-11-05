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Gündem Sosyal medya maskaralığına devlet tokadı! Kirli şovla prim yapmaya kalkan fenomene yargı yolu göründü!
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Sosyal medya maskaralığına devlet tokadı! Kirli şovla prim yapmaya kalkan fenomene yargı yolu göründü!

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Sosyal medya maskaralığına devlet tokadı! Kirli şovla prim yapmaya kalkan fenomene yargı yolu göründü!

Sosyal medya fenomeni E.D.'nin giyilmiş çorap satışıyla güya çocuklara bağış yapacağını duyurması üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı anında harekete geçti. Bakanlık, devletin koruma hizmetlerini itibarsızlaştırmaya çalışan fenomen hakkında suç duyurusunda bulunarak erişim engeli ve içerik çıkarma talebinde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, bir sosyal medya fenomeninin giydiği çorapları satışa çıkararak, elde edilen gelirleri devlet koruması altındaki çocuklara bağışlayacağı yönündeki paylaşım hakkında suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medya fenomeni E.D.’nin, bir futbol müsabakasında giydiği çorapları satışa çıkaracağını ve buradan elde edeceği gelirleri devlet koruması altındaki çocuklara bağışlayacağını açıklaması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Devlet koruması altındaki çocuklarımızın kullanılmış çorapların satışından elde edilecek gelirle ilişkilendirilmesi ve bu sürecin Bakanlığımızın resmi sosyal medya hesaplarının etiketlenmesi yoluyla bir gösteri şeklinde sunulması hiçbir suretle kabul edilemez. Bakanlığımızca, söz konusu sosyal medya paylaşımının 5237 sayılı Kanun’un 301/1. maddesinde düzenlenen ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni alenen aşağılama’ suçu kapsamında değerlendirilmesi talebiyle suç duyurusunda bulunulmuş; ayrıca içeriğin çıkarılması ve engellenmesi talep edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Şahsın paylaştığı dekonttaki vakfın bakanlık bünyesinde yer almadığı belirtilen açıklamada, "Ayrıca söz konusu kişinin paylaştığı dekontta alıcı olarak belirtilen vakıf, Bakanlığımız bünyesinde yer alan bir kuruluş olmayıp ayrı bir tüzel kişiliğe sahip sivil toplum kuruluşudur. Bu vakfa yapılan bir bağışın, Bakanlığımıza veya Bakanlığımızın bakım ve koruması altındaki çocuklara yapılmış bir bağış olarak sunulması kamuoyunda yanlış bir algı oluşturmaktadır. Bakanlığımız, çocuklarımızı kişisel imaj ve algı çalışmalarına alet eden, devletimizin bakım ve koruma hizmetlerini itibarsızlaştırmaya yönelik her türlü girişime karşı gerekli hukuki ve idari tedbirleri kararlılıkla almayı sürdürecektir" denildi.

 

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Yorumlar

Burhan

Ortalık sosyal medya soytarılarıyla kaynıyor, kafayı mı yediniz kardeşim, kim ne yapsın senin o pis çoraplarını, ne yapacaklarını şaşırdılar artık, lanet olsun bu sosyal medyaya ya, kökten kapatılır inşallah
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