Sosyal medya "kazanç kapısı" oldu! Sosyalleşmeyi bırak kendi ticaretine bak!

Amazon Türkiye ve PwC Türkiye iş birliğiyle KOBİ'lerin e-ihracat alanındaki mevcut durumlarının daha iyi anlaşılması amacıyla hazırlanan “Türkiye'deki KOBİ'lerin E-Ticaret Görünümü” raporunda yer alan verilere göre büyümeye devam eden e-ticaret dünyasında birçok farklı eğilim de ortaya çıkıyor.

Sosyal medya ticareti artışta

Raporda yer alan verilere göre önde gelen sosyal medya platformlarına alışveriş özelliklerinin eklenmesi sayesinde sosyal medya ticareti önemli ölçüde büyüyor ve markaların tüketicilere ulaşmasını kolaylaştırıyor. Sosyal medya aracılığıyla e-ticaretin gösterdiği bu hızlı gelişim, işletmeler için önemli fırsatlar da sunuyor. Bu bağlamda, küresel sosyal medya ticaret gelirlerinin 2022 yılında 724 milyar doları aşarak 2030'a kadar 6 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.

Mobil cihazlar ilk sırada

Sosyal ticaretteki duruma benzer şekilde mobil ticaretin e-ticaret içindeki payı da önemli ölçüde artıyor. Önümüzdeki yıllarda bu trendin hızlanarak devam etmesi bekleniyor. Türkiye'de mobil ticaret hızla yaygınlaşırken mobil ticaret pazar büyüklüğünün 2023 yılı sonunda 12 milyar dolara ulaşması ve 2019-2023 yılları için yaklaşık yüzde 18,6 oranında yıllık bir bileşik büyüme bekleniyor.

Sevkiyat süreleri öncelikler arasında

Rapordaki verilere göre çevrimiçi perakende talebi ve hızlı teslimat için artan tüketici gereksinimleri, küresel e-ticaret lojistik pazarının 2020 yılında yüzde 27,3 oranında büyümesine neden oldu. Araştırmada tüketicilerin teslimat süresi ve gönderim yöntemlerine yönelik seçimlerinde daha dikkatli oldukları ortaya çıkıyor. Geleneksel e-ticaret modellerinde ürünlerin teslimi için günler veya haftalar sürerken hızlı ticaret sayesinde saatler veya dakikalar içinde teslimat yapılıyor. Hızlı ticaret gibi yeni çevrimiçi hizmetlerin gelişmesi, tüketicilerin sipariş verdiği Stok Tutma Birimlerinin (SKU'lar) çeşitliliğinin artmasına ve buna bağlı olarak sevkiyat sıklığının artmasına neden oluyor.

Kadın girişimcilerin sayısı artıyor

Türkiye'deki kadın işletme sahiplerinin toplam işletme sahipleri içindeki payında önemli bir artışı ortaya koyan raporda verilere göre 2014 yılında yüzde 12 olan bu oran, 2018 yılında yüzde 17'ye çıktı. Bu oran Türkiye'deki kadın girişimcilerin kademeli olarak arttığını da gözler önüne seriyor. Markaların bu süreçlerdeki artan görünürlükleriyle birlikte tüketicilerde hesap verilebilirlik beklentisi de oluşuyor.

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