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Aktüel Sosyal medya fenomeni kendi cenazesine öyle bir geldi ki... Meğer şüphe etmiş! Bakın ne oldu
Aktüel

Sosyal medya fenomeni kendi cenazesine öyle bir geldi ki... Meğer şüphe etmiş! Bakın ne oldu

Yeniakit Publisher
2023-06-14 18:58:00 - 2023-06-14 19:18:06
Sosyal medya fenomeni kendi cenazesine öyle bir geldi ki... Meğer şüphe etmiş! Bakın ne oldu

TikTok fenomeni David Baerten, Sosyal Medya Fenomeni, Kendi Cenazesine Helikopterle Geldi! Şok Sözleri ve yaptığı hareket herkesi şaşırttı. Baerten, ailesi ve arkadaşlarına sevgisinden şüphe edip ailesine ders vermek için yaptım demesi sosyal medyada viral oldu. Sosyal medyayı sallandı. İlgili dikkat çeken bir detayı böyle... Herkesi şaşırttı...

Kendisini "Ragnar le Fou" olarak tanıtan Baerten, ailesi ve arkadaşlarına iletişim kurmanın önemini öğretmek için bu şakayı yaptı.

Belçikalı TikToker David Baerten, kendi cenazesine helikopterle gelerek ailesini ve arkadaşlarını şaşırttı. Kendisini "Ragnar le Fou" olarak tanıtan Baerten, ailesi ve arkadaşlarına iletişim kurmanın önemini öğretmek için bu şakayı yaptı. Ancak birçok kişi, hilenin acımasız olduğunu düşündü ve Baerten'ın TikTok hesabını sildiği bildirildi.45 yaşındaki TikToker David Baerten, kendi cenazesine helikopterle gelerek ailesini ve arkadaşlarını büyük bir şok yaşattı. Kendisini "Ragnar le Fou" olarak tanıtan Baerten, ailesi ve arkadaşlarına sürekli iletişim kurmanın önemini öğretmeye çalıştı. Bu dersi vermekte kararlı olan fenomen, öldüğü yalanını uydurup kendisine cenaze töreni düzenletti.

CENAZEYE GELENLER BÜYÜK ŞOK YAŞADILAR

Belçika doğumlu olan Baerten, bu planı eşi ve çocuklarına önceden anlattı ve onlarla birlikte plan için harekete geçti. Ancak cenazeye katılanlar, Baerten'ın kendi cenazesine helikopterle geldiğini görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Baerten'ın genç kızının sosyal medyada gerçekten ölmemiş olan babası hakkında şunları yazdı: "Neden hayat bu kadar adaletsiz ? Neden sen? Sen büyükbaba olacaktın ve önünde hala uzun bir hayat vardı. Seni seviyorum! Seni asla unutmayacağız. Huzur içinde uyu Baba. Seni düşünmeyi asla unutmayacağım."

YALANIN ACIMASIZ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜLER

Bu durum ve Baerten'ın TikTok hilesi, birçok kişi tarafından eleştirildi. Birçok kişi, yorumların ve hilenin acımasız olduğunu düşündü. Ancak Baerten, tepkileri umursamadığını ve ailesiyle daha fazla zaman geçirilmesi gerektiğini göstermek amacıyla bu hileyi düzenlediğini ifade etti. Ancak, hile sonrası TikTok hesabını sildi.
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