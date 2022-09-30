Sosyal Konut Projesi'ne başvuran genç sayısı açıklandı

"2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Türkiye'nin tüm şehirlerinde gerçekleştirilecek olan organizasyonun Samsun programı; merkez ve 17 ilçede yoğun bir katılımla yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum toplantıda Samsun’da 4 bin 400 konutluk sosyal konut projesine şu ana kadar 43 bin 211 kişinin başvurduğunu söyleyerek, gazetecilerden gelen soruları cevapladı.

"2023'te afetler sonrasında evine girmemiş afetzede vatandaşımız kalmayacak"

Yakın zamanda yaşanan afetlerde evlerini kaybeden tüm vatandaşların 2023 yılında yeni yapılan evlerine gireceklerini ifade eden Bakan Kurum, “Biz tüm afetlerde vatandaşımızın yanında olduk. Tüm ilgililer afet alanına hemen giderek vatandaşın yarasını sardık. Bir taraftan üzülürken, yeni şehirlerin, yaşam alanlarının inşası için bir hedefi ortaya koyduk. Antalya’da yangın çıktı 3. gün evlerin inşası için çalışmaları başlattık. Yaşanan tüm afetlerde vatandaşlara verdiğimiz sözleri tuttuk. Bu manada Kastamonu, Sinop’ta yaşanan sel sonrası dükkanları teslim ettik. Bozkurt, Abana gibi ilçelerde konut inşaatları devam ediyor. 2023 yılında Elazığ, Malatya, İzmir, Giresun’da, Kastamonu’da, Antalya’da, Muğla’da yaşanan afetler sonrasında evine girmemiş afetzede vatandaşımız kalmayacak. Hepsinin evlerini bitirip, teslim edeceğiz. Birçoğunun da evlerini teslim ettik” dedi.

"Gençlerimiz 2 milyona yakın başvuru yaparak en net cevabı verdi"

Gençlerin Sosyal Konut Projesi'ne ilgisinden bahseden Bakan Murat Kurum, “Projeyle ilgili karışık bir şey yok, karışıklık olmadığını da yapılan 5 milyon başvurudan anlıyoruz. 'Gençler nasıl alacak?' diyen muhalefete, gençlerimiz 2 milyona yakın başvuru yaparak en net cevabı vermiştir. Dolayısıyla burada bir tereddüt yok. Biz toplumun tüm kesimlerine ve gelir gruplarına yönelik bir proje açıkladık. Bir kişinin 10 yıl faizsiz arsaya girdiğini düşünün, asgari ücretle de çalışsa, eve giren tek gelir asgari ücret de olsa bin 200 TL sabit ödemeleri olacak. Bu rakam hiçbir şekilde değişmeyecek. Dolayısıyla bu gelir gruplarımız kendine uyan proje ile başvuracak ve ödemelerini gerçekleştirecek. Konutların ödemesinde ise memur maaşlarının artış oranına göre artış yapılacak. Ancak geçen yıl memurlarımıza yüzde 80'e yakın zam yaptık fakat borçlu olan 1 milyon 170 bin kardeşimize ise yüzde 25 zam yaptık. Yani geliri yüzde 80 artarken biz borcunu yüzde 25 artırdık. Biz her zaman milletimizin yanında olduk. Bu projedeki amaç zaten sosyal devlet anlayışı ve barınma ihtiyacını karşılayacak çerçevede yapıldı. Zaten milletimiz de büyük bir teveccüh gösterdi” diye konuştu.

"Kira ve konut fiyatları düşüyor"

Yapılan binalar ile konut ve kira fiyatlarının üştüğüne değinen Bakan Kurum, “Kira ve konut fiyatları düşüyor. Bakın Samsun'a, fiyatlar düşüyor. Bunlar nasıl düşüyor? Yapılan sosyal konutlarla, kentsel dönüşümle düşüyor. Ayrıca meclisimizin yapmış olduğu düzenleme ile düşüyor, yüzde 25 sınırlama konuldu. Dolayısıyla biz bu manada da ihtiyaçlara göre hareket ettik, etmeye de devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Sosyal Konut Projesi’nden yararlanan vatandaşların ödemelere nasıl başlayacağı sorusuna da cevap veren Murat Kurum, şunları söyledi:

“Ödemeler sözleşmeyle başlıyor. Bununla alakalı güzel bir örnek var elimizde. Bugün Samsun'da Atakum ve Canik'teki sosyal konutlarla ilgili sözleşme yapılmadı. Çünkü arazideki problemlerden dolayı. Onlar Kıran Mahallesi'ndeki konutları alacak. Konutlardan 2 ay sonra, 3 ay sonra bitenler var. Etap etap bitecek. Orayı aldığında ve evine neredeyse girdiğinde sözleşme yapılacak. Yani biz hep vatandaşımızın lehine hareket ettik.”