Sosyal Güvenlik Müşavirleri Derneği’nden, ‘kısa çalışma ödeneği eksik ödendi’ açıklaması

İŞKUR’un destek paketi olan kısa çalışma ödeneğinin kolaylıklar sağladığı ancak ödemelerde çeşitli sıkıntıların yaşandığını ifade eden Sosyal Güvenlik Müşavirleri Derneği Basın Sözcüsü Onur Önal, “Kanuna göre çalışanın son 12 aylık brüt kazancının ortalamasının yüzde 60’ı oranında ödeme yapılması gerekirken, İŞKUR günlük brüt tutar üzerinden yüzde 60’ı olarak hesaplama yapmış. Bu durumda çalışanların mağduriyetine yol açtı. Türkiye genelinde kısa çalışma ödeneği eksik olarak ödenmiştir” dedi.

Sosyal Güvenlik Müşavirleri Derneği Basın Sözcüsü Onur Önal, İŞKUR’un hem işletmelere, hem de çalışanlara yönelik uyguladığı destek paketi, ‘kısa çalışma ödeneği’ konusunda çeşitli açıklamalarda bulundu.

Kısa çalışma ödeneğinin şartları ve başvuru süreçlerinde birçok kolaylıkların getirildiğini söyleyen Önal, “Bu sıkıntılı ve bunalımlı süreçte hem işverenin, hem de çalışanların deyim yerindeyse can suyu oldu. Özellikle İŞKUR görevlileri evlerinde gecenin geç saatlerine kadar işverenlerin müracaatlarını sonuçlandırmakla ilgili olağan üstü gayret ve çaba sarf etmişlerdir. Bununla ilgili İŞKUR personeline fedakar ve özverilerinden dolayı Sosyal Güvenlik Müşavirleri Derneği olarak teşekkürlerimizi bir borç biliriz” dedi.

“Mağduriyete yol açtı”

Ödenekte çeşitli sıkıntıların yaşandığına dikkat çeken Önal, Nisan ayı ödemelerinde, kısa çalışma ödeneği kanununa göre tüm çalışanlara olması gerekenden az para yatırıldığını tespit ettiklerini kaydetti. Önal, “Kanuna göre çalışanın son 12 aylık brüt kazancının ortalamasının yüzde 60’ı oranında ödeme yapılması gerekirken, İŞKUR günlük brüt tutar üzerinden yüzde 60’ı olarak hesaplama yapmış. Bu durumda çalışanların mağduriyetine yol açtı. Türkiye genelinde kısa çalışma ödeneği eksik olarak ödenmiştir. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk ve İŞKUR Genel Müdürü Bekir Aktürk’ün gereğini yapmaları gerektiğinden ve yapacaklarından hiçbir şüphemiz olmamakla birlikte, bu mağduriyetle ilgili yetkililerimizi acilen göreve davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.