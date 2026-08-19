Runfire Salt Lake Ultra Trail, 21 Ağustos'ta Tuz Gölü'nde başlayacak

Türkiye Atletizm Federasyonu açıklamasına göre Eskil ilçesi Tuz Gölü manzarasında yapılacak organizasyonda sporcular, 10 kilometre, 10 kilometre takım yarışı, 15 kilometre gece-gündüz, 20, 40 ve 80 kilometre ile 100 mil (160 kilometre) olmak üzere 7 kategoride mücadele edecek.

Organizasyon kapsamında yarışların yanı sıra gün batımı müzik dinletileri, açık hava sineması ve çeşitli spor aktiviteleri düzenlenecek.

Etkinlikte, adım adım platformu üzerinden sivil toplum kuruluşları için bağış kampanyaları da yürütülecek.

Aksaray Valiliği ve Eskil Belediyesi himayesinde gerçekleştirilecek organizasyona, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, MACFit, Argos, Sporbilet ve Etap Timing katkı sağlayacak.

Geçen yıl 14 ülkeden 750 sporcunun katıldığı organizasyonda 1000’in üzerinde ziyaretçi ağırlanmıştı.