Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek için ihtiyaç sahibi ailelere 1000’er lira yardım yapıldı. İlk iki faz ödemesinde başvuru talebi alınmadı. Yardımlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yardım alanlara yapıldı. 3. faz ödemeleri içinse başvuru talepleri alınıyor. Peki, sosyal destek başvuruları nasıl yapılır?

Kimler 1000 lira yardım başvurusunda bulunabilir?

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten yararlanmamış olanlar Faz 3'e başvuruda bulunabilecek.

Ayrıca, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri, 4/C maddesi kapsamındaki memurlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir veya aylık alanlar (emekliler) ile İŞKUR'un Kısa Çalışma Ödeneği ile İşsizlik Ödeneğinden faydalananların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.

Bu kıstasların dışında olan tüm haneler destek için başvurabilecek.

Sosyal destek başvurusu nasıl yapılır? | Sosyal destek sonuçları nasıl öğrenilir?

Sosyal destek başvurusu e devlet üzerinden yapılıyor.

Devlet üzerinden yapılacak destek başvurularında vatandaşların T.C. kimlik numarası dikkate alınacak.

Bu kapsamda T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanlar pazartesi, "2" olanlar salı, "4" olanlar çarşamba, "6" olanlar perşembe ve "8" olanlar cuma günü başvuruda bulunacak.

Cumartesi ve pazar günleri ise başvurular, T.C. kimlik numarası ile ilgili sınırlama olmaksızın yapılabilecek.

Bakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak.

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