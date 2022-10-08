Sosların kralı acuka (Kahvaltılık süper bir sos): Kışlık sos tariflerinden çemen acılı tarif

Acuka (Kahvaltılık Süper Bir Sos) Tarifi İçin Malzemeler

3 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı biber salçası

4-5 diş sarımsak (rendelenmiş)

3 yemek kaşığı dövülmüş ceviz

1 çay kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı ufalanmış ekmek

1 çay bardağı sıvı yağ(bardak eski tip bardak olacak)

1 çay kaşığı susam

(salçalar ev salçası olursa daha da güzel oluyor tadı)

Acuka (Kahvaltılık süper bir Sos) tarifi nasıl yapılır?

Salçaları ve yağı teflon tavada biraz kavuralım.

Sonra tek tek malzemeleri ekleyip salça kokusu çıkıp baharat ve sarımsakların kokusu gelene kadar bir 10 dakika tahmini kısık ateşte kavuralım.

Sonra bir kavanoza veya saklama kabına alıp afiyetle tüketebiliriz .Çünkü hemen bitecek bir şey değil kahvaltı da labne ve sıcak peynirle muhteşem oluyor.

Kahvaltılık Çemen Tarifi Nasıl Yapılır?

Salçaları bir kapta karıştırın. Daha sonra hazırladığınız karışıma birer tatlı kaşığı kimyon, kekik, kırmızı biber, ve ve naneyi ekleyin. Ezilmiş 2 ya da 3 diş sarımsağı da karışıma ekledikten sonra, iyice karıştırın. Arzuya göre ufak kaplara koyup servis edebilirsiniz.

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