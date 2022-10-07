Pastane usulü mahlepli kandil simidi tarifi: Ağızda dağılan kandil simidi nasıl yapılır? Sirkeli, pekmezli kandil simidi

Her kandil zamanında severek tüketilen kandil simidi tarifi internette en çok araştırılan konular arasına girmektedir. Dışarıdan kandil simidi almak istemeyenler, evlerinde yapıp yemeği tercih ediyor. Biz de sizin için ağızda dağılan kıyır kıyır bir kandil simidi tarifi ile geldik. Çayın yanına kandil günleri dışında da yapıp tüketebileceğiniz kandil simidi tarifi...

Kandil Simiti Tarifi İçin Malzemeler

125 gram tereyağı (yarım paket)

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı mahlep (evde varsa)

3 su bardağı + 2 yemek kaşığı un

1 yumurta sarısı ( beyazı dışına)

1 yemek kaşığı sirke

1 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

SİRKELİ KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?

Yoğurma kabına yumurta sarısı, sıvı yağ, oda sıcaklığındaki tereyağı, yoğurt, sirke, tuz ve şekeri alalım. Elimizle malzemeleri karıştıralım.

Un, kabartma tozu ve mahlebi ilave edip yoğurmaya başlayalım. Mahlep hoş koku vermesi ve pastahane simitlerine benzemesi için gerekli ama elinizde yoksa kullanmak zorunda değilsiniz. Daha sonra 3 su bardağından 2 kaşık kadar fazla un ekleyelim unu kontrollü bir şekilde ekleyelim.

Hamur hazır olduğunda ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak önce elimizle yuvarlayalım sonra tezgahın üzerinde ileri geri sürerek uzatalım. Simit şeklini verelim. Simitleri önce yumurta akına sonra susama bulayalım. Susamları önceden tavada hafifçe kavuralım. Simitleri pişirme kağıdı serilen fırın tepsisine yerleştirelim. Önceden ısıttığımız 180 derece fırında 15-20 dk kontrollü olarak pişirelim.

Bu malzeme ile aşağı yukarı 35-40 tane simit elde edebilirsiniz.

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Pekmezli Kandil Simidi Tarifi İçin Malzemeler

Hamuru İçin ;

1 çay bardağı sıvı yağ

Yarım paket eritilmiş margarin

1 çorba kaşığı yoğurt

2 adet yumurta

2 çorba kaşığı sirke

1 çorba kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım paket kabartma tozu

Aldığı kadar un ( ben göz kararı un kullanıyorum) (hamur yumuşak olacak şekilde un ekleyelim lütfen)

Üzeri İçin ;

Pekmez sade soda

Bolca susam ( pekmezi sodayla sulandırdım, yaptığımız hamuru bu yaptığımız karışıma bulayıp susama batıracağız)

Pekmezli Kandil Simidi Tarifi Nasıl Yapılır?

Kabın içerisine erittiğimiz katı yağ hariç tüm malzemeleri ekliyoruz. En son erittiğimiz bir süre soğuttuğumuz katı yağı da yumurtayı pişirmeyecek şekilde ekliyoruz ve yumuşak hamur olana kadar yoğuruyoruz. Daha sonra ceviz büyüklüğünde toplar alıp uzun şeritler yapıp birleştirip halka şekil veriyoruz. Ardından hazırladığımız soda ve pekmez karışıma batırıp susama bulayıp tepsiye diziyoruz. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızarana kadar pişiriyoruz. Ağızda dağılan kandil simidimiz hazır. Şimdiden afiyet olsun