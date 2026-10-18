Bu ülkeler değil miydi Gezi zekalıları destekleyenler? ‘Medeniyetin beşiği’ şimdi yağmalanıyor

Fransa genelinde hayat pahalılığı, kamu kesintileri ve eğitim sistemindeki sorunlara karşı başlayan dev protestolar, akşam saatlerinde şiddet olaylarına ve toplu yağmalara sahne oldu. Paris'in en prestijli bölgelerinden Avenue Montaigne üzerinde bulunan dünyaca ünlü lüks moda markası Céline'in merkez mağazası, yüzü maskeli gruplar tarafından hedef alınarak tamamen yağmalandı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, eylemcilerin mağaza camlarını indirdiği ve içerideki lüks çantalar ile kıyafetleri kapışarak kaçtığı anlar anbean kameraya yansıdı.

Olaylar sadece Céline mağazasıyla sınırlı kalmadı; Champs-Élysées yakınlarındaki Dior, Hermès ve Apple Store gibi çok sayıda küresel devin şubesi de benzer şekilde protestocuların hedefi haline geldi. İlk olarak lise öğrencilerinin öğretmen eksikliği ve kötü okul şartlarına tepki olarak başlattığı eylemler, sendikalar ile Sarı Yelekliler’in de katılımıyla kısa sürede 500 bini aşkın kişinin katıldığı devasa bir hükûmet karşıtı protestoya dönüştü. Ülke genelinde enflasyon ve akaryakıt zamlarına karşı biriken toplumsal öfkeyi fırsat bilen bazı grupların sokakları savaş alanına çevirmesiyle Paris başta olmak üzere Lyon, Marsilya ve Bordeaux gibi şehirler adeta felç oldu.

Fransa İçişleri Bakanlığı, ülke çapında kontrolden çıkan şiddet olaylarının ardından şu ana kadar yüzlerce kişinin gözaltına alındığını ve Paris Belediye Başkanlığı'nın şehirdeki tahribatın boyutunu "sistematik bir yıkım" olarak nitelendirdiğini duyurdu. Limoges kentinde bulunan 143 yıllık tarihi belediye binasının kundaklanarak küle dönmesi ve sokaklardaki araç yangınları, yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde ülkedeki siyasi ve toplumsal krizi zirveye taşıdı. Güvenlik güçlerinin tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği başkentte, yağmalanan Céline ve diğer lüks mağazaların çevresinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Gezi Parkı’nda başlayan Soros+FETÖ kışkırtmalı darbe kalkışması sırasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni hedef alan ve vandalları destekleyen Avrupalıların bugün kendi ülkelerinde aynı sorunların yaşanması dikkatlerden kaçmıyor. Türkiye’nin aldığı önlemlerden çok daha sert önlemler alan ve kendi vatandaşlarına karşı orantısız güç kullanan Fransız polisi, geçtiğimiz aylarda Almanya’da kadınları döven Alman polisleri akıllara getirdi. Gezi zekalıları destekleyen Avrupa devletlerinin çok daha beter durumda olmaları, “Alın size demokrasi hamileri!..” yorumlarına neden oldu.