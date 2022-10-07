Şifa dolu incir reçeli nasıl yapılır? Kolay köy usulü incir reçeli tarifi

Kolay İncir Reçeli Tarifi

İncir Reçeli Tarifi İçin Malzemeler

1 kg taze incir (ufak olanlardan)

1 kg toz şeker

1 yemek kaşığı limon suyu

İncir Reçeli Tarifi Nasıl Yapılır?

İncirler akşamdan güzelce yıkanarak bir tencereye alınır. Üzerine toz şeker dökülerek bir gece bekletilir. Ertesi sabah kısmen erimiş olan şekerle beraber incirler ocağa alınarak kısık ateşte pişirilir. Kaynadıktan sonra şerbetinin kıvamı sık sık kontrol edilir ve yaklaşık 30-35 dakika kısık ateşte pişirilir. Bir çorba kaşığı limon suyu eklenerek şerbet, reçel kıvamına geldiğinde ocaktan alınır. İncir reçelimiz temiz ve kuru bir kavanoza kaynar şekilde doldurularak kavanozun kapağı sıcağıyla kapatılır.

Köy usulü incir reçeli nasıl yapılır?

İncirler akşamdan güzelce yıkanarak bir tencereye alınır. Üzerine toz şeker dökülerek bir gece bekletilir. Ertesi sabah kısmen erimiş olan şekerle beraber incirler ocağa alınarak kısık ateşte pişirilir. Kaynadıktan sonra şerbetinin kıvamı sık sık kontrol edilir ve yaklaşık 30-35 dakika kısık ateşte pişirilir.

Taze İncir Reçeli Tarifi Nasıl Yapılır?

İncirlerin sap kısmını kesip ayıklıyoruz. Şekeri üstüne döküp, 1-2 saat bekletiyoruz. Suyu koyup kaynatıyoruz. Kaynayınca, tereyağı ekliyoruz. Koyulaşınca limon suyu ekleyip, 5 dk sonra altını kapatıyoruz.