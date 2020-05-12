Soruşturma başlatıldı! 3 yaşındaki çocuk beton zemine çakıldı
Zonguldak’ta 3 yaşındaki çocuk, 3. Kattaki evlerinin mutfak penceresinden dışarıyı izlediği sırada dengesini kaybedip beton zemine çakıldı. Minik çocuk hastaneye kaldırılırken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 3 yaşındaki çocuk binanın 3. katındaki mutfak camından düşerek yaralandı.
Olay Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 5 katlı bir apartmanın 3. Katında oturan 3 yaşında ki A.D. mutfak camından dışarıyı izlerken dengesini kaybedip beton zemine çakıldı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.