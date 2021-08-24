Sörloth transfer son dakika
Sörloth yeni takımı | Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın renklerine bağlamak için girişmlerini sürdürdüğü Alexander Sörloth'un yeni takımı belli oldu. Peki, Alexander Sörloth hangi takımla anlaştı?
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın uzun süredir renklerine bağlamak için mesai harcağı Alexander Sörloth, İspanya'ya gitti.
Sörloth transfer son dakika
Alman ekibi RB Leipzig forması giyen Alexander Sörloth, İspanyol ekibi Real Sociedad'a kiralandı.
2019-2020 sezonunda Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Alexander Sörloth, 22 Eylül 2020'de Cyrstal Palece'den RP Leipzig'e 20 milyon Euro'ya imza atmıştı.