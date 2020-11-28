Sörloth Bundesliga'da kayıp
Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında Alexander Sörloth'un penaltı kaçırdığı maçta Leipzig, Arminia Beilefeld'i 2-1 yendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. hafta maçında 2 Aralık Çarşamba günü İstanbul’da Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Leipzig, sahasında Arminia Bielefeld’i 2-1 yendi.
Leipzig’in gollerini 29. dakikada Angelino ve 47. dakikada Christopher Nkunku attı.
Arminia Bielefeld’in tek golü 75. dakikada Fabian Klos’tan geldi.
Trabzonspor'dan sezon başında Leipzig'e giden ve bu sezon henüz gol atamayan Sörloth, 73. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.