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Teknoloji Sony'den oyunseverleri sevindirecek açıklama. PC oyunları daha fazla gelecek!
Teknoloji

Sony'den oyunseverleri sevindirecek açıklama. PC oyunları daha fazla gelecek!

Sony kaynaklarından habere göre şirket, daha fazla bilgisayar oyununa yatırım yapacağını açıkladı. Peki Sony'in bilgisayar oyunları ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-08-31 10:51:00 -
Sony'den oyunseverleri sevindirecek açıklama. PC oyunları daha fazla gelecek!

Dünyaca ünlü teknoloji markası olan Sony, kullanıma sunduğu ve sunacağı cihazları ile oyunseverlerin gönlünde taht kurmuş durumda. Sony son yıllarda yayınladığı oyunlar ve çıkardığı yeni cihazlar ile kullanıcılarının beğenisini kazanmıştı. Şimdi ise bilgisayar oyunları üzerine yoğunlaşma kararı alan Sony, yeni oyunları ile PC oyunu sektörüne sağlam bir adım atacak. Geçmişe bakcak olursak eğer Sony, Death Stranding ve Horizon Zero Dawn isimli oyunlarını PC platformuna getirmişti. Ancak rapora göre Sony'nin PC'lere getireceği oyunlar, bunlarla sınırlı kalmayacak.

Elbette şu an için hangi oyunların PC platformuna geleceği tam anlamıyla bilinmiyor ancak önümüzdeki süreç, oyuncuları ciddi anlamda heyecanlandıracak gibi görünüyor. Daha fazla aktif kullanıcıya erişmek isteyen Sony, yıllardır konsol oyunları ile kazandığı ciroyu PC oyunu tarafında da kazanmmayı hedefliyor.

 Üstelik şirkete göre oyunların PC platformuna sunulması, nihai hedefe ulaşılmasını çok kısa bir zaman diliminde sağlayacak. Ancak alınan bu kararın Sony için riskli yanları da var ve şirket, bu durumun farkında gibi görünüyor. İlerleyen günlerde Sony'in yeni PC oyunları ile kullanıcılarının karşısına gelmesi bekleniyor.

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