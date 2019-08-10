0553 313 94 23

Sonunda bu da oldu! Hastanın geniyle oynadılar

ABD’nin Mississippi eyaletinde doktorlar, 41 yaşındaki ‘orak hücre anemisi’ olan bir hastaya ilk kez gen düzenlemesi CRISPR olarak ifade edilen tedaviyi uyguladı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:54
Sonunda bu da oldu! Hastanın geniyle oynadılar

ABD'de doktorlar, hastanın kendi iliğinden elde edilen hücrelerin düzenlenmesiyle kırmızı kan hücresi biçimini de yeniden tamir edebileceklerini düşünüyor.

Doktorlar bu tedavide hastanın iliğinden kök hücreleri alarak CRISPR tekniği ile düzgün bir kırmızı kan hücresi üretimi sağlanması için DNA’larında düzenleme yaptı.

Nasıl bir hastalık?

Orak hücre anemisi, genlerde meydana gelen bozukluk sonucu, normalde yuvarlak şekilli olan kırmızı kan hücrelerinin orak şeklinde olmaları nedeni ile küçük kan damarlarını tıkayarak oksijen taşıma ve dokuları besleme görevini yapamamaları sonucunu doğuran genetik bir hastalık.

Şiddetli ağrılı krizlere neden oluyor

Tedavisi mümkün olmayan bu hastalık şiddetli ağrılı krizlere neden olmakla birlikte zatüre, karaciğer büyümesi, safra kesesinde taş, kalça kemiği erimesi, iskelet siteminde bozukluk, felç gibi durumlara yol açabiliyor.

Yüzde 90’ı tedavi edilebilecek

Bu hastalıkta kan değişimi tedavisi sadece hastaların yüzde 10’unda işe yarıyor. Ancak doktorların hastaya uyguladığı tedavinin başarılı olması durumunda orak hücre anemisi hastalarının yüzde 90’ı bu şekilde tedavi edilebilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:54
  1. CRISPR
  2. ABD
  3. gen üzerinde oynama

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Voleybolda transfer
    1. Voleybolda transfer
    2. Erdoğan'ın bayram mesajında dikkat..
    3. Dura, CHP Çeşme Gençlik Kolları..
    4. Renegade ve Compass modellerinde takas..
    5. Galatasaray’ın, rakibi Fiorentina
    6. Tosya’da son kurbanlıklar alıcılarını..
    7. Lekima Tayfunu Çin’i vuruyor
    8. Her sabah Van Gölü'nde yüzüyorlar
    9. Polenin doğurganlık arttırıcı etkisi
    10. Halk GYO, 2.67 milyarlık aktif..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayram mesajı
    12. Ciltte oluşan problemlere dikkat
    13. Bayram alışverişi tüm yoğunluğuyla..
    14. TAMBU’dan Kurban Bayramına özel yeni..
    15. Torosların eteklerinde asırlık bayram..
    16. Köylüler 70 yıllık çöplüğü futbol..
    17. GRAFİKLİ - Eren Bülbül'ün kanı yerde..
    18. Isparta’da halk otobüsleri bayramın..
    19. İstemsiz kas hareketlerinin türleri..
    20. "Avustralya'da FETÖ üyelerinin Türk..
    21. Çorlulu genç voleybolcu Eczacıbaşı’na..
    22. AİHM'den FETÖ üyesinin tedbir talebine..
    23. YÖK'ten "reklama değil Ar-Ge'ye harca"..
    24. Mardin'in saklı güzelliği: Ğurs Vadisi
    25. Polisi karşısında gören dilenciden..
    26. Arslan: Ekonomik büyümeye daha fazla..
    27. Erdoğan'dan Fatih Portakal için..
    28. Bayram yolculuklarına fizy müzik..
    29. 16 yaşındaki Sinan'a bayram hediyesi..
    30. Ormanya Bayram’da ziyaretçilerini..
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz