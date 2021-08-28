Sonuç ÖSYM gov tr 2021 YKS yerleştirme sonuçları! 2021 YKS tercih sonuçları ÖSYM

2021 YKS yerleştirme sonuçları, 2021 YKS tercih sonuçları, ÖSYM 2021 üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı yoğun bir şekilde YKS tercihinde bulunan binlerce aday tarafından takip edilmekte. 2021 YKS sınavı ÖSYM tarafından 26-27 Haziran’da yapıldı. Üniversite hayali kuran milyonlarca aday YKS 2021 sonuçlarını 28 Temmuz’da öğrendi. 2021 YKS sonuçları sonrası adaylar bu kez de 2021 YKS tercih maratonu için kolları sıvadı. llk başta 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı söylenen 2021 YKS tercihleri sel felaketi ve yangınlar nedeniyle 5-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacağı açıklandı. Adaylar bu tarihler arasında YKS 2021 tercihlerini gerçekleştirdi.

ÖSYM 2021 YKS tercihlerinde bulunan adaylar bu kez de 2021 YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS sonuçları bu hafta açıklanır mı? ÖSYM 2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? gibi soruları sormaya başladı. ÖSYM’den 2021 YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin son dakika açıklaması geldi.

2021 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

2021 YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS yerleştirme sonuçlarıyla ilgili bir açıklama yaptı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tarih de verdi: "Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." 2021 YKS yerleştirme sonuçları ÖSYM sonuç sayfasından öğrenebilecek.

ÖSYM 2021 YKS yerleştirme sonuçları için tıklayın

Üniversite kayıtları ne zaman 2021 üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

ÖSYM 2021 YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Üniversiteler ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, hibrit yani karma eğitim modeliyle, çevrim içi uygulamalarla birlikte tedbirler alınarak yüz yüze uygulamalı eğitimlerin de sağlık programları başta olmak üzere çeşitli programlarda yapılabildiğini dile getirdi. Prof. Dr. Erol Özvar, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında salgının gelişme seyri ve ilgili kurum ve kuruluşların uyarıları da dikkate alınarak üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacaktır.” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Eylül’de üniversitelerin yüz yüze eğitime başlayabileceğini söylemişti.