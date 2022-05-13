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Spor Sonra diyorlar ki Galatasaray niye batıyor!
Spor

Sonra diyorlar ki Galatasaray niye batıyor!

Galatasaray'da yönetim belirsizliği sonrası Burak Elmas'ın daveti ile büyük umutlarla kulübe getirilen Luis Campos görevinden ayrıldı. Kulübün mali durumunun her geçen gün kötüye gittiği günlerde Campos'un hiçbirşey yapmadığı 4 ayda aldığı para ise kulübün neden battığının işareti olarak durmakta...

Yeniakit Publisher
2022-05-13 11:19:00 -
Sonra diyorlar ki Galatasaray niye batıyor!

Galatasaray'da başkan Burak Elmas'ın daveti ile ocak ayında İstanbul'a gelen ve danışmanlık görevi konusunda adı geçen Luis Campos, yayımladığı açıklama ile sarı-kırmızılı kulüple sözleşme imzalamayacağını açıklamıştı. Ünlü futbol adamı "Maalesef kulüp içinde var olan istikrarsızlık ve belirsizlik yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bu nedenle gelecek sezon için yaptığımız detaylı planlamada öngörülen adımları atabileceğimiz koşulların oluşamadığını düşünüyorum. Benim çalışma metodolojim çok açık ve nettir ancak bu büyük kulüp için belirlediğimiz büyük hedeflere ulaşmak için yok sayamayacağım bazı kısıtlar oluştu. Bu nedenle detaylı planlamamıza ve doğal olarak görevime devam etmek için gereken koşullar oluşmamıştır" ifadelerini kullandı.

4 AYLIK MALİYETİ 400 BİN EURO

Takvim'de yer alan habere göre; Luis Campos'un Galatasaray'a 4 aylık maliyetinin 400 bin euro olduğu belirtiliyor. Portekizli futbol adamının görevde kalması halinde yeni sezonda Kerem Aktürkoğlu, Victor Nelsson ve Marcao gibi isimleri yüksek fiyatlara satacağı ileri sürülüyordu. Campos'un vedasının ardından sportif direktör Pasquale Sensibile ile de kısa süre içerisinde yolların ayrılması bekleniyor.

Galatasaray'ın toplam borcu açıklanmıştı!

Galatasaray mali genel kurulda kulübün toplam borcu açıklanmıştı. Sarı-kırmızılı kulüp ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2021 itibarıyla borcunun 2 milyar 561 milyon lira olduğu duyurulmuştu. 

Yönetim olarak hazırlanan denk bütçeye bağlı kalmaya çalıştıklarını aktaran Kanık, kulüp ve bağlı ortaklarının 31 Aralık 2021 itibarıyla bağımsız denetimden geçmiş net borcunun 2 milyar 561 milyon lira olduğunu bildirmişti.

 

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