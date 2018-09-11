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Sonatrach ile BOTAŞ gaz sözleşmesini yeniledi

Cezayir menşeli petrol şirketi Sonatrach ile Türk firması Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi, doğalgaz sözleşmesini 5 seneliğine uzattı

11 Eylül 2018 Salı 10:50
Sonatrach ile BOTAŞ gaz sözleşmesini yeniledi

Sonatrach Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmed Maziği, Sonatrach ile BOTAŞ arasında Türkiye'ye gaz tedarik sözleşmesinin 31 Temmuz'da yenilendiğini söyledi.

Maziği, söz konusu sözleşmenin 1 Ekim 2019'dan başlayıp 1 Ekim 2024'e kadar 5 yıllık süreyi kapsadığını ifade etti.

Türkiye'nin Sonatrach için önemli bir pazar olduğunu belirten Maziği, Cezayirli şirketin gerek BOTAŞ gerekse diğer Türk firmalarıyla iş birliğini artırmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Yeni sözleşmeyle ayrıca, Türkiye'ye ihraç edilen gaz miktarının da yıllık 5,4 milyar metreküpe çıkarılması kararlaştırıldı.

Halihazırdaki sözleşme, Türkiye'ye yıllık 4 milyar metreküp gaz tedarik edilmesini öngörüyor.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 10:50
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