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Yaşam Son zamanlarda sıkça görüntülenmeye başladı
Yaşam

Son zamanlarda sıkça görüntülenmeye başladı

Yeniakit Publisher
2024-06-06 11:17:00 -
Son zamanlarda sıkça görüntülenmeye başladı

Son zamanlarda yurdun dört bir yanında ev kelebekler görüntülenmeye başladı.

Tokat'ta bir şeker pancarı tarlasında çiftçilik yapan Burhanettin Erden, alışılmadık bir manzarayla karşılaştı. Ağaç dalında dikkatini çeken büyük bir cisim üzerine yaklaşan Erden, şaşkınlıkla devasa bir kelebeği fark etti. İki kanat açıklığı 17 santimetreyi bulan kelebek, büyüklüğü ile dikkat çekti. Erden, kelebeği avuç içine aldığında kanatlarının avucunu tamamen kapladığını gördü. Bu eşsiz anı ölümsüzleştirmek için cep telefonu kamerasıyla kelebeğin birkaç fotoğrafını çeken Erden, kelebeğin bir süre şapkasının üstünde durmasına da tanık oldu. Ardından kelebek, uçarak bölgeden uzaklaştı. Bu olağanüstü keşif, Yeşilyurt'ta doğanın sunduğu sürprizlerin ve güzelliklerin bir göstergesi olarak hafızalara kazındı.

“Doğanın dengesi değişiyor”

Daha önce Yeşilyurt'ta bu tür kelebeği görmediğini söyleyen çiftçi Burhanettin Erden; “Arkadaşımla birlikte şeker pancarı tarlasında çalışırken ağaç dalında büyük bir kelebek olduğunu fark ettim. Kanat açıklığı 17 santimetre vardı. Birkaç tane resim çektikten sonra kelebek uçtu gitti. Yeşilyurt bölgesinde bu tür kelebekleri daha önce görmedim. Ender rastlanan bir durum daha önceden hiç böyle büyük kelebeğe ne rastladım ne de gördüm. Artık doğanın dengesi değişiyor. Kelebek gerçekten çok güzeldi” dedi.

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